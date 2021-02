La lite o, se preferite, lo scontro a distanza tra Antonio Conte e Andrea Agnelli potrebbe avere conseguenze anche di natura disciplinare. Tutto dipenderà, come sempre avviene in casi come questo, dal pronunciamento del Giudice Sportivo atteso per giovedì. Per inquadrare lo spiacevole siparietto tra l'allenatore dell'Inter e il presidente della Juventus andato in scena martedì sera durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà determinante il referto dell'arbitro e - prima ancora - quanto eventualmente segnalato dal quarto uomo Chiffi e dagli ispettori della procura federale che - va sottolineato - in questo periodo di restrizioni per il Covid-19 lavorano in stadi a porte chiuse dove è indubbiamente più semplice capire le parole dei giocatori, di chi sta in panchina e dei dirigenti che assistono alla partita dalla tribuna.