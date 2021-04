Nel dibattito incandescente che si è scatenato in questi giorni in merito alla nascita della Superlega , non sono certo mancati gli interventi di esponenti politici. Tra i più coloriti c'è senza dubbio quello di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, che durante una diretta Facebook promossa per fornire gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia di Covid-19, ha dedicato un pensiero piuttosto sarcastico nei confronti del presidente della Juventus Andrea Agnelli