Francia-Germania è la partita che chiude la prima giornata della fase a gironi di questo Europeo ( tutti i risultati ). È una sorta di finale anticipata, visto che ambo le formazioni sono considerate per la vittoria finale del torneo. La Francia ritrova tra i titolariche non giocava una partita ufficiale dai quarti di finale dei proprio contro la Germania . I transalpini passano dal 4-4-2 al 4-3-1-2, contrequartista alle spalle di. A centrocampo Kanté, Pogba, ma anche lo juventino. Nella Germania di Löw spazio al 3-4-3, con(il match winner dell'ultima finale di Champions League ) in attacco, con l'attaccante del Chelsea che ha vinto il ballottaggio con Sané. C'è anche l'atalantinonell'11 titolare. Gündogan-Kroos è la coppia di centrocampo visto l'indisponibilità di Goretzka.