Italia è finita nella parte alta del tabellone. Così facendo la banda di Roberto Mancini affronterà Wembley fissato per sabato 26 giugno alle 21. La Nazionale austriaca non sarà una squadra materasso, ma guardando ad altri ottavi di finale ( Con la vittoria del girone , l'è finita nella parte alta del tabellone. Così facendo la banda diaffronterà l'Austria agli ottavi di finale , nel match difissato per sabato 26 giugno alle 21. La Nazionale austriaca non sarà una, ma guardando ad altri ottavi di finale ( tutti gli accoppiamenti ), non possiamo dire che ci sia andata male. Ma proviamo a puntare l'occhio oltre gli ottavi. Che strada potrebbe esserci per noi verso la finale dell'11 luglio?

Belgio-Portogallo. Qui sì che l'avversario sarà ostico. Da una parte il Belgio di Romelu Lukaku e De Bruyne, squadra grande favorita di questo Europeo, dall'altra il Portogallo di Cristiano Ronaldo (a Con il tabellone già disponibile, sappiamo già l'avversario che ci capiterà nel caso dovessimo eliminare l'Austria. Ai quarti di finale di Monaco di Baviera, del 2 luglio, affronteremo la vincente della sfida. Qui sì che l'avversario sarà ostico. Da una parte ildi Romelue De Bruyne, squadra grande favorita di questo Europeo, dall'altra il Portogallo di(a caccia di altri record ). La squadra campione in carica.

L'Italia ha la possibilità di battere una tra Belgio e Portogallo? Per quanto visto, possiamo dire di sì. Quale altra Nazionale ci sarà sul nostro cammino verso la finale di Wembley? In caso di qualificazione in semifinale, gli azzurri potranno vedersela contro altre due favorite. La Francia, campione del mondo, e la Spagna. Non proprio due Nazionali a caso, ma è doveroso anche citare Svizzera (che abbiamo affrontato ai gironi) e la Croazia, comunque vice campioni del mondo. Questo è il cammino che ci aspetta. E se vogliamo vincere l'Europeo, è giusto affrontare e battere anche queste Nazionali.

Quindi Portogallo o Belgio ai quarti; Francia, Svizzera, Croazia o Spagna in semifinale.

