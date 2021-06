Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi, anche se laè già certa del passaggio del turno perché non potrà fare peggio del 3° posto ( e sarebbe tra le prime quattro migliori terze ). Ilinvece rischia e deve provare a vincere contro i Campioni del mondo per continuare la propria avventura nel torneo, per difendere il titolo conquistato nel 2016.sempre a caccia di gol per i suoi record , con CR7 che ritrova l'ex compagno d'avventura. Fernando Santos gli affianca Bernardo Silva e Diogo Jota. Cambio a centrocampo con Moutinho e Renato Sanches titolari: ne fa le spese Bruno Fernandes.cambia modulo e giocherà col, con Tolisso-Griezmann-Mbappé a sostegno di Benzema. L'obiettivo è quello di trovare maggior fluidità in attacco, visto che Griezmann e Mbappé non hanno ancora una grande intesa con l'attaccante del Real Madrid.