Nazionale di Mancini si giocherà l'accesso in finale martedì sera contro la Spagna. Azzurri in campo alle ore 21 a Wembley. CT azzurro che dovrà necessariamente fare a meno di Spinazzola dopo il brutto infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale, imbarazzo della scelta - invece - per quanto riguarda il centrocampo. Tu chi schiereresti nell'ormai rodato 4-3-3 italiano? Dopo aver eliminato l'Austria negli ottavi di finale e il Belgio ai quarti , ladisi giocherà l'accesso in finale martedì sera contro la Spagna. Azzurri in campo alle ore 21 a Wembley. CT azzurro che dovrà necessariamente fare a meno didopo il brutto infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale, imbarazzo della scelta - invece - per quanto riguarda il centrocampo. Tu chi schiereresti nell'ormai rodato 4-3-3 italiano?

DONNARUMMA-MERET

Con la maglia da titolare ormai cucita addosso, Gigio Donnarumma è pronto a difendere i pali dell'Italia anche contro le Furie Rosse. L'intervento sulla conclusione da fuori di De Bruyne nell'ultima sfida contro il Belgio ha confermato come - seppur non chiamato eccessivamente in causa - il portiere azzurro sappia rispondere presente. Dietro di lui, comunque, Meret scalpita. Chi sceglieresti?

CHI VUOI IN PORTA CONTRO LA SPAGNA? Donnarumma Meret

DI LORENZO-TOLOI

Nonostante il fallo ai danni di Doku che è costato all'Italia il calcio di rigore poi realizzato da Lukaku, Di Lorenzo si sta confermando pienamente all'altezza delle aspettative. Il duello con Toloi per un posto da titolare a Wembley rimane accesissimo, con l'atalantino che - forse - potrebbe garantire maggiore copertura in fase difensiva. Chi vorresti vedere dal 1' contro la Spagna?

CHI VUOI COME TERZINO DESTRO CONTRO LA SPAGNA? Di Lorenzo Toloi

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci

BONUCCI-ACERBI

L'esperienza e la solidità di Bonucci o la coriaceità di Acerbi al centro della difesa azzurra per contenere le sfuriate spagnole? A te la scelta.

CHI VUOI COME DIFENSORE CENTRALE CONTRO LA SPAGNA? Bonucci Acerbi

CHIELLINI-BASTONI

Gli acciacchi fisici sembrano essere stati messi alle spalle, la forma fisica di Chiellini sembra essere tornata quella dei giorni migliori. Impeccabile la sua prestazione in marcatura su Lukaku, ma l'infortunio di Spinazzola sull'out di sinistra potrebbe costringerlo agli straordinari sulla fascia. In questo caso, spazio a Bastoni al centro della difesa. Chi vorresti titolare?

CHI VUOI COME SECONDO CENTRALE DIFENSIVO CONTRO LA SPAGNA? Chiellini Bastoni

EMERSON-CHIELLINI

L'Italia perde - forse - il suo miglior giocatore fin qui ad Euro 2020. Spinazzola lascia la Nazionale dopo il brutto infortunio. Ad Emerson Palmieri l'arduo compito di non far rimpiangere il terzino della Roma. Mancini, comunque, potrebbe optare per l'esperienza di Chiellini sulla fascia, una posizione che negli anni il capitano azzurro ha ricoperto diverse volte anche con la maglia della Juventus. Tu chi sceglieresti?

CHI VUOI COME TERZINO SINISTRO CONTRO LA SPAGNA? Emerson Chiellini

BARELLA-PESSINA

L'ultima sontuosa prestazione contro il Belgio ha spazzato ogni dubbio sulle qualità e lo stato di forma di Barella, ma alle sue spalle un Matteo Pessina in stato di grazia scalpita. Su chi punteresti in vista della sfida contro la Spagna?

CHI VUOI COME MEZZALA DESTRA CONTRO LA SPAGNA? Barella Pessina

JORGINHO-CRISTANTE

La partita contro la Spagna si deciderà a centrocampo, fondamentale - allora - sarà la scelta del regista. Cristante non ha sfigurato negli scampoli di partita disputati fin qui all'Europeo, ma sembra davvero difficile poter scalzare Jorginho dal centro della manovra azzurra. Tu chi sceglieresti?

CHI VUOI COME REGISTA CONTRO LA SPAGNA? Jorginho Cristante

VERRATTI-LOCATELLI

Minuto dopo minuto, partita dopo partita Marco Verratti è rientrato al meglio nei meccanismi e nelle geometrie della Nazionale di Mancini. Locatelli, trascinatore degli azzurri nella fase a gioni, rimane comunque pronto a tornare protagonista non appena verrà chiamato in causa. Chi vorresti vedere in campo nel ruolo di mezzala sinistra?

CHI VUOI COME MEZZALA SINISTRA CONTRO LA SPAGNA? Verratti Locatelli

CHIESA-BERARDI

Forse il dubbio più grande di Roberto Mancini in vista della sfida alla Spagna di Luis Enrique: contro il Belgio, a spuntare il ballottaggio è stato Federico Chiesa. Conferemeresti l'esterno della Juventus anche per la semifinale o punteresti su Domenico Berardi? Fai la tua scelta.

CHI VUOI COME ALA DESTRA CONTRO LA SPAGNA? Chiesa Berardi

Federico Chiesa - Italia-Austria - Euro 2020

IMMOBILE-BELOTTI

Maglia da titolare a rischio per Ciro Immobile, forse il meno brillante dell'Italia nell'ultima sfida contro il Belgio. Giusto dargli ancora fiducia contro la Spagna o meglio concedergli qualche minuto di riposo lasciando spazio a Belotti dal 1'? A te la decisione.

CHI VUOI COME PUNTA CENTRALE CONTRO LA SPAGNA? Immobile Belotti

INSIGNE-BERNARDESCHI

Con l'ormai celebre tiro a giro ha contribuito a trascinare gli azzurri nei quarti di finale, Lorenzo Insigne è sempre più il giocatore simbolo della Nazionale di Mancini. Continueresti a puntare su di lui o lasceresti spazio alla freschezza di Bernardeschi?

CHI VUOI COME ALA SINISTRA CONTRO LA SPAGNA? Insigne Bernardeschi

