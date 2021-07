Dopo le frecciatine di Roy Keane e la risposta su twitter di Jack Grealish, anche Josè Mourinho si schiera contro i veterani inglesi che hanno lasciato la responsabilità dell'ultimo rigore nei piedi del 19enne dell'Arsenal Saka. Il neo-tecnico giallorosso, inervistato a Talk Radio durante il ritiro con la sua Roma, non ha risparmiato . Il neo-tecnico giallorosso, inervistato a Talk Radio durante il ritiro con la sua Roma, non ha risparmiato critiche per Sterling, Shaw e Stones, rei di non aver avuto il coraggio di andare dal dischetto.

"Più di un inglese si è nascosto, lo so per certo ma non faccio nomi."- spiega Mourinho - "Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità”.

Harry Kane

Il tecnico portoghese continua poi come un fiume in piena: “Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui”.

In parte dispiaciuto per l'amico Southgate, Mourinho può essere in ogni caso soddisfatto e felice di questa rassegna, che gli riconsegna due campioni d'Europa in quel di Trigoria come Cristante e Spinazzola. Se per l'esterno ci sarà ovviamente da aspettare, il mediano è già pronto a tornare in campo, in vista della prossima suggestiva stagione giallorossa.

