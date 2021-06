Eriksen è ormai smaltita, ma leggendo quanto detto da Morten Boesen vengono ancora i brividi per lo svenimento del giocatore danese che per qualche minuto ha perso conoscenza, Inter si è ripreso e adesso è all'ospedale stabile e vigile. Si attendono, nelle prossime ore, comunicazioni ufficiali sul suo stato di forma, ma secondo il ct della Danimarca è stato proprio lui a spingere i suoi compagni a tornare in campo e concludere il match contro la Finlandia ( La paura perè ormai smaltita, ma leggendo quanto detto davengono ancora i brividi per lo svenimento del giocatore danese che per qualche minuto ha perso conoscenza, facendo temere il peggio . Per fortuna, il trequartista dell'si è ripreso e adesso è all'ospedale stabile e vigile. Si attendono, nelle prossime ore, comunicazioni ufficiali sul suo stato di forma, ma secondo il ct della Danimarca è stato proprio lui a spingere i suoi compagni a tornare in campo e concludere il match contro la Finlandia ( poi perso 1-0 ).

Il medico della Danimarca

Siamo stati chiamati quando Eriksen è caduto a terra. Quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso, c’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito. E abbiamo cominciato a intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita. [Morten Boesen]

Il ct Kasper Hjulmand

Non potevamo prendere alcuna decisione fino a quando Eriksen non avesse ripreso conoscenza. Una volta che lui si è ripreso avevamo due opzioni: riprendere a giocare stasera o riprovarci domani. Saputo che lui stava bene, la maggior parte della squadra ha deciso che era giusto tornare subito in campo. Ce lo ha detto anche Christian. [Le parole di Kasper Hjulmand]

Joel Pohjanpalo

Eriksen? Voleva che continuassimo, lo ha detto ai suoi compagni. E noi abbiamo preso la decisione di giocare assieme a loro. Sapevamo che stava bene, ma penso comunque a lui e alla sua famiglia. Spero che torni al più presto. È stato bello vedere il calcio unirsi per lui, i tifosi cantare il suo nome. [Pohjanpalo, giocatore della Finlandia]

