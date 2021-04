Sono state definite le proposte e le modalità operative per l'organizzazione in totale sicurezza delle gare di Euro 2020 , in programma a Roma a partire dall'11 giugno. "Gli Europei nella Capitale saranno il segno dell'Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l'ospedale di riferimento - ha dichiarato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, dopo l’incontro con il presidente FIGC Gabriele Gravina - Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentata allo stadio in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l'accesso allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o a chi sarà negativo al tampone nelle 24/48 ore".