Berrettini per il trono di Wimbledon, gli azzurri del CT Mancini scendono in campo Ci siamo, uno dei giorni più attesi della storia recente dello sport italiano è arrivato: un doppio appuntamento, a pochi chilometri di distanza in quel di Londra, pronto a riscrivere - si spera - le sorti del tennis e del calcio azzurro. sfida Djokovic per il trono di Wimbledon, glidel CT Mancini scendono in campo questa sera a Wembley per conquistare il secondo titolo europeo della propria storia contro i padroni di casa dell'Inghilterra . Ecco come i giornali italiani ed esteri hanno voluto presentare questo doppio appuntamento con la storia.

La Gazzetta dello Sport: "Fratelli Azzurri"

Una "domenica da leoni", scrive la Rosea. Due sfide pronte a rilanciare una nazione fortemente colpita dall'emergenza coronavirus nel corso dell'ultimo anno e mezzo e, ora, finalmente pronta a rilanciarsi cercando il proprio riscatto in una Londra pronta a diventare teatro dei sogni.

Corriere dello Sport: "Un amore così grande"

"Tutti insieme per l'Italia: prima Berrettini a Wimbledon, poi la finale degli Europei", una domenica a tinte azzurre pronta a tenere milioni di italiani incollati davanti allo schermo.

Tuttosport: "Per voi, per noi"

"Ore 15 a Wimbledon: Berrettini-Djokovic, ore 21 a Wembley: Italia-Inghilterra", pronti ad un pomeriggio di emozioni?

Dall'estero

In Inghilterra sono sicuri: "Questa notte dovrà essere una grande notte", così recita la prima pagina del The Sun, riproducendo l'immagine di capitan Kane già con in mano la coppa.

Da "Leoni in attesa" a "Mission: is possible", passando per "Keep calm and Harry on" - con chiaro riferimento a Kane. Così i tabloid inglesi si preparano alla sfida che - a detta di molti - sarebbe pronta a riportare il calcio a casa propria. Di fronte, però, ci saranno 11 azzurri spinti da 60 milioni di tifosi, pronti a tutto per riportare in alto il nome dell'Italia.

