La cordata kuwaitiana guidata da Al-Baker si fa da parte, adesso nel futuro della Roma sembra esserci sempre più concretamente Dan Friedkin. La cifra concordata con Pallotta per la cessione del club si aggirerebbe intorno ai 490 milioni, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già dopo la sfida di Europa League contro il Siviglia.

di Samuele Ragusa - Sembrava si trattasse di una volata a due, ma adesso Dan Friedkin non sembra avere più alcun avversario con cui vedersela in questo sprint finale. Secondo quanto trapela direttamente dal Kuwait, la cordata guidata da Al-Baker, che negli ultimi giorni si era mostrato davvero ottimista sulla possibilità di acquisire la Roma, sembra non essere riuscita a presentare un'offerta adeguata e raggiungere un accordo per la cessione della società decidendo, quindi, di farsi da parte proprio nelle ultime ore vista la deadline fissata per le 11 di questa mattina.

La strada per l’acquisizione della Roma, dunque, sembra essere nuovamente spianata per l'imprenditore statunitense che, dopo aver già presentato la propria offerta al presidente Pallotta, non può che attendere che venga presa la decisione definitiva. 490 milioni necessari per coprire i debiti accumulati dalla vecchia dirigenza, per garantire una lauta buonuscita a James Pallotta e per cominciare a costruire il futuro della Roma che verrà.

L’inizio di una nuova era

Dagli USA filtra ottimismo, e le tempistiche ridotte a disposizione di Pallotta e soci per completare l'iscrizione al campionato e l'aumento di capitale non fanno che dare maggior credito a Dan Friedkin, ormai rimasta l'unica soluzione possibile per completare la cessione del club. In tal senso, la fumata bianca è attesa già nei prossimi giorni, presumibilmente dopo la sfida di Europa League dei giallorossi Siviglia-Roma: probabili formazioni e statistiche. L'ultima parola spetterà ora a Pallotta: basterà accettare l'offerta americana per dare inizio alla nuova era capitolina.

