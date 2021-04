Unica italiana ancora in corsa in Europa, la Roma affronta l'Ajax nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League. Impegno gravoso per i giallorossi di Paulo Fonseca contro una squadra, quella allenata da Erik ten Hag, che sta dominando l'Eredivisie. I Lancieri, tuttavia, devono fare i conti con alcune assenze di rilievo: mancheranno gli infortunati Stekelenburg, Blind e Mazraoui, out anche Haller (non inserito in lista per errore) e Onana (squalificato per doping) . Calcio d'inizio alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, il ritorno è in programma tra una settimana (giovedì 15) allo stadio Olimpico. Arbitra l'incontro il russo Sergei Karasev.