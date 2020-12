Una Roma uscita con tante polemiche dalla sfida contro il Sassuolo viaggia in Bulgaria per affrontare il CSKA Sofia nella sesta giornata del girone A di Europa League. Si gioca allo stadio dell'Esercito Bulgaro di Sofia alle 18:55 di giovedì 10 dicembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I giallorossi ci arrivano dopo lo 0-0 con polemiche rimediato in casa contro il Sassuolo, però in Europa la situazione è completamente diversa. La squadra di Fonseca è già ai sedicesimi e sicura del primo posto. Contro i bulgari del CSKA Sofia, con ad una vittoria o un pareggio, i capitolini potrebbero chiudere il gruppo da imbattuti. La partita d'andata del 29 ottobre era terminata 0-0.