Primo assaggio di Europa League e, come al solito, spettacolo assicurato. Tante le partite delle 18:55: le soprese più grandi sono i k.o. del Napoli (contro l'AZ Alkmaar) e del PSV contro il Granada, entrambi arrivati in casa. Nel girone F dei partenopei vince la Real Sociedad sul campo del Rijeka con un gol in pieno recupero di Jon Bautista, mentre in quello della Roma (Gruppo A) il Cluj passa nella ripresa contro il CSKA Sofia con i gol di Rondon e Deac. Rumeni, dunque, a 3 punti come i giallorossi.