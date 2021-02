Non è il risultato dei sogni, ma per passare al prossimo turno può bastare. Il Milan pareggia per 1-1 con la Stella Rossa e, contando anche il 2-2 racimolato all'andata a Belgrado, si qualifica grazie al criterio dei gol realizzati in trasferta. Kessie va a segno quasi subito su calcio di rigore, concesso per un mani in area di Gobeljic su tiro di Krunic, poi i rossoneri si spengono e i serbi crescono. E cresce soprattutto Ben Nabouhane, che prima centra una traversa su punizione e poi trova la rete che rimette tutto in discussione. Da lì il tabellino non cambierà più, anche se la Stella Rossa sfiora il colpaccio con Sanogo (strepitoso Donnarumma) e non demorde nemmeno dopo l'espulsione di Gobeljic a 20 dalla fine. L'Italia perde dunque il Napoli, eliminato dal Granada, ma si consola con i rossoneri e con la Roma. Domani il sorteggio degli ottavi di finale.