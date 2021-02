Dopo la super vittoria dell'andata e il pareggio con il Benevento in campionato, la Roma è chiamata a chiudere il lavoro per centrare gli ottavi di Europa League. I giallorossi hanno mandato a segno entrambi i centravanti nella vittoria in Portogallo, mentre in Serie A non sono riusciti a sbloccare il punteggio nonostante un Benevento con l'uomo in meno per oltre mezz'ora. Fonseca non dovrebbe avere particolari dubbi di formazione con una difesa ancora decimata (fuori Smalling, Kumbulla e Ibanez), Veretout e Diawara in mediana e Carles Perez che partirà dal primo minuto con Dzeko, Pedro e Stephan El Shaarawy. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sul match.