Zlatan Ibrahimovic mette nel mirino il Manchester United. Dopo avere saltato il match d'andata degli ottavi di finale di Europa League a Old Trafford ( finito 1-1 con i gol di Diallo e Kjaer ), l'attaccante svedese prova a forzare i tempi per tornare a disposizione di Pioli per la sfida di ritorno contro i Red Devils in programma giovedì 18 a San Siro. La sua ultima apparizione risale a domenica 28 febbraio all'Olimpico contro la Roma: proprio contro i giallorossi aveva rimediato una lesione muscolare all'adduttore sinistro ed era stato costretto a lasciare il campo a inizio ripresa. Achiviata anche la parentesi di Sanremo , ora Ibra è pronto a riprendersi la scena in campo.

Calhanoglu e Theo Hernandez tornano contro il Napoli

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo svedese sta proseguendo nel suo lavoro personalizzato a Milanello. Sicuramente non sarà disponibile domenica sera contro il Napoli, ma le speranze di riaverlo contro lo United non sono così flebili. Nel frattempo può iniziare a sorridere: Calhanoglu e Theo Hernandez, tornati a lavorare con il resto del gruppo, verranno convocati per la sfida di campionato contro gli azzurri di Gattuso.

