Ostacolo durissimo per l'Atalanta in Europa League: la squadra di Gasperini sfida il Lipsia nell'andata dei quarti di finale. Calcio d'inizio alle 18.45 alla Red Bull Arena. La Dea si presenta all'appuntamento dopo avere brillantemente superato agli ottavi il Bayer Leverkusen , battuto sia all'andata a Bergamo (3-2) sia al ritorno in Germania (0-1). Il Lipsia, invece, si è qualificata di diritto ai quarti: nel turno precedente avrebbe dovuto affrontare lo Spartak Mosca, ma la partita non si è disputata a causa delle sanzioni UEFA che hanno determinato l'esclusione delle squadre russe dalle competizioni europee. Il Napoli è l'unica squadra italiana che ha giocato alla Red Bull Arena finora: nel match d'andata dei 16esimi di finale dell'edizione 2017-18 di Europa League, la squadra azzurra vinse 2-0 (gol di Zienlinski e Insigne) ma vanificò il vantaggio perdendo 3-1 al San Paolo al ritorno, una sconfitta che significò eliminazione. Arbitra l'incontro l'inglese Michael Oliver.