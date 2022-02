Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Barcellona , match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League: in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d'inizio alle ore 21. Arbitra l'incontro il russo Sergei Karasev. Si riparte dall'1-1 del match d'andata disputato giovedì scorso al Camp Nou: il risultato venne determinato dai gol di Zielinski per i partenopei e di Ferran Torres (su calcio di rigore) per i blaugrana. Il Barcellona gioca per la seconda volta nella sua storia in casa del Napoli. L'unico precedente risale alla stagione 2019-20 quando le due squadre si affrontarono nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League: anche in quel caso la partita terminò 1-1 (reti di Mertens e Griezmann).