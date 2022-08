Domenica 28 agosto Mathias Pogba , il fratello del centrocampista della Juventus , ha pubblicato un video in più lingue in cui minacciava Paul dicendo che avrebbe fatto rivelazioni shock nelle ore successive. La star francese aveva risposto prontamente tramite i suoi avvocati, sottolineando come quelle dichiarazioni non fossero una sorpresa e ponendo l’accento su tentativi di estorsione di una banda organizzata contro di lui, che sarebbero l’origine della spaccatura tra i due fratelli. La lite non sembra però destinata a chiudersi con un lieto fine. Mathias, infatti, è tornato all’offensiva.

MATHIAS: "PAUL E’ IL PIU’ GRANDE TRADITORE E IPOCRITA"

Dopo il video social Mathias ha rivolto pesanti accuse al fratello tramite Twitter: “Adesso Paul mostra il suo vero volto [...], non è una questione di soldi: mi hai implicato mio malgrado, ho rischiato di morire per colpa tua, mi hai lasciato da solo scappando e pretendi di fare l’innocente. Quando tutto sarà raccontato, tutti capiranno che non c’è nessuno al mondo di più codardo, traditore e ipocrita di te. [...]”.

Poi un messaggio per Mbappé, che pare coinvolto in questa diatriba perché Paul avrebbe ingaggiato uno stregone per mandare un sortilegio a Kylian, la stella della Nazionale: “Non ho nulla di negativo contro di te, se parlo è per il tuo bene, tutto è vero. [...]. Mi dispiace per questo fratello, un musulmano che crede profondamente nella stregoneria. Non fa mai bene avere un ipocrita e un traditore accanto”. La versione su Mbappé però sarebbe già stata smentita dall’entourage del bianconero.

IL MOTIVO DELLA ROTTURA: L’AGGUATO A POGBA

Il tentativo di sequestro e di estorsione ai danni di Paul si sarebbe verificato a marzo, durante il ritiro della Nazionale. Fino a quel momento, il suo legame con Mathias era solido. Poi, una sera il campione del mondo sarebbe stato portato in un appartamento a Parigi, dove una banda l’ha sequestrato, incappucciato e minacciato in presenza di due uomini armati. Tra i sequestratori ci sarebbe stato proprio Mathias. Lo juventino sarebbe stato poi trasportato in un altro appartamento dove gli sarebbe stato richiesto un ricatto di 13 milioni di euro, un milione per ogni anno di carriera professionistica. Anni in cui, a detta dei sequestratori, i “suoi amici” lo avrebbero protetto. La stessa banda avrebbe poi reiterato la minaccia contro Pogba aspettandolo all’uscita della Continassa.

