L'annuncio sui canali ufficiali del club. Il cambio in panchina arriva a cinque giorni dall'umiliazione subita in Champions contro il Bayern Monaco e a due dall'esonero di Quique Setien. L'ormai ex c.t. della nazionale olandese ha firmato un biennale

Continua la rivoluzione in casa Barcellona. Dopo l'esonero di Quique Setien e la risoluzione consensuale di Eric Abidal, arriva la prima ufficialità del nuovo ciclo blaugrana: sarà Ronaldo Koeman il nuovo allenatore, come ampliamente anticipato nei giorni scorsi. Il tecnico olandese ha interrotto la sua esperienza sulla panchina della Nazionale Oranje, impegno che portava avanti dal 2018, per firmare un biennale fino al 30 giugno 2022 con il club di Bartomeu. Alle 18 si terrà la conferenza stampa di presentazione.

Con Koeman, accolto al Barça con un romantico "Bentornato a casa" (da giocatore ha vinto la prima Coppa dei Campioni del club nel 1992) si allontana anche l'ipotesi di un addio di Messi. Il numero 1 Bartomeu, in un'intervista a Barça Tv ha assicurato che la Pulce rimarrà in blaugrana.

Vuole finire la sua carriera al Barcellona e l'ha detto tante volte. Ho parlato con Koeman e mi ha detto che è un pilastro del suo progetto tecnico. È ancora il miglior giocatore del mondo e ce l'abbiamo noi, quindi ogni progetto che viene iniziato lo vede in un ruolo centrale.

