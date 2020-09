Papà Jorge ha tutta l'intenzione di ribadire la decisione già presa nelle scorse settimane: Leo non si vede più al Barcellona e vuole svincolarsi a costo zero, come già fatto sapere con l'ormai famosissimo buro-fax del 25 agosto, facendosi forte della clausola valida inizialmente fino al 10 giugno ma poi prorogata dalla FIFA fino a fine agosto. Messi ha già in tasca l'offerta da 500 milioni di euro dal Manchester City, ma in questo caso il Barcellona non vedrebbe un euro.