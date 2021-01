Eurosport Star of the Year: 6° posto per Sergio Ramos

E, in generale, sono giorni caldi alla Casa Blanca in ottica rinnovi. Detto di Ramos, Luka Modric dovrebbe accettare l'offerta di Ramos per disputare almeno un'altra stagione al Real Madrid. Non si può dire lo stesso, invece, per Lucas Vazquez il quale, secondo As, avrebbe rifiutato l'offerta di un triennale da parte dell'entourage di Florentino.