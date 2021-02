L'Atletico Madrid non sfrutta la chance di creare il vuoto dietro di sé in classifica e pareggia 1-1 in casa del Levante: grazie a questo risultato i Colchoneros consolidano comunque il primo posto della classifica portandosi a +6 sul Real Madrid (con una partita in meno rispetto alle merengues) e a +9 sul Barcellona. Di Bardhi e Llorente i gol dell'incontro disputato all'Estadi Ciutat de Valencia.