Messi fa ancora una volta la storia. Durante il match contro il Valencia, al Camp Nou, ha realizzato il gol n° 643 da quando veste la maglia del Barcellona (in tutte le competizioni). Un gol come tanti verrebbe da dire, ma così facendo ha raggiunto un grande della storia del calcio: Pelé. Solo Pelé, infatti, aveva segnato 643 gol in carriera con una singola maglia (in 656 presenze), dato statistico aggiornato quest'oggi da Messi.

Calcio Fifa Best 2020, Ronaldo vota Messi ma Leo lo snobba IERI A 07:26

E che gol, con l'argentino che prima si fa respingere il rigore del momentaneo 1-1 da Doménech, poi lo supera in ribattuta con un colpo di testa. Per Messi è anche il 450esimo gol nella Liga (in 497 presenze), essendo ovviamente il top scorer di sempre del campionato spagnolo.

Il dettaglio dei gol di Messi

Competizione Gol/Presenze Liga 450 gol/497 presenze Champions League 118 gol/147 presenze Supercoppa europea 3 gol/4 presenze Coppa del Re 53 gol/75 presenze Supercoppa spagnola 14 gol/19 presenze Mondiale per club 5 gol/5 presenze Totale nel Barcellona 643 gol/747 presenze

Messi realizza il gol del momentaneo pareggio contro il Valencia Credit Foto Getty Images

Quella di oggi era per Messi la 747a partita in carriera con i blaugrana e il primo gol griffato dall'argentino fu all'Albacete (2-0 in casa) quando superò il portiere Raúl Valbuena, su assist di Ronaldinho, in pieno recupero. Era il 1° maggio 2005, era il Barcellona di Rijkaard che proprio in quella stagione lanciò Messi in prima squadra in un derby contro l'Espanyol.

Barça, Laporta: "Convincerò Messi, Xavi un giorno allenatore"

Calcio La Top 10 dei calciatori più pagati: Messi "batte" Ronaldo 15/12/2020 A 13:21