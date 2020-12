Sì, il Real Madrid è davvero guarito. Gli uomini di Zidane, dopo le vittorie contro Siviglia e ‘Gladbach, trovano i tre punti anche nel derby contro l’Atletico Madrid capolista: 2-0 per i Blancos, che si portano a -3 (ma con una partita in più) dai Colchoneros. A un passo dal baratro, con addirittura voci di dimissioni del tecnico, il Real ha trovato l’orgoglio dei campioni e si è riscoperta compatta: segnale di risveglio a Siviglia, qualificazione ottenuta in Champions e derby vinto. Tre indizi non fanno mica una prova? Prima sconfitta in campionato per l’Atletico, arrivato a Valdebebas con solamente due gol subiti in campionato. Primo tempo dominato dalla squadra di Zidane e chiuso 1-0 con gol di Casemiro, all'intervallo Simeone effettua tre cambi ma la sostanza non cambia: autogol fortuito di Oblak su gran giocata di Carvajal. Solo negli ultimi minuti, con Joao Felix e Suarez sostituiti, la capolista prova a spingere, crea pericoli ma non sfonda: se tre indizi fanno una prova, i Blancos sono definitivamente tornati. E fanno paura.