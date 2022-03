Lionel Messi e Neymar subissate dai fischi dei propri tifosi sono ancora nelle orecchie e negli occhi di tutti: Le immagini disubissate dai fischi dei propri tifosi sono ancora nelle orecchie e negli occhi di tutti: il PSG ha appena battuto 3-0 il Bordeaux in un match di Ligue 1, ma i fan del club parigini non possono certo dimenticare cosa è successo solo qualche giorno prima, quando la loro squadra del cuore è stata scaraventata fuori dalla Champions League, rimontata e umiliata dal Real Madrid al Bernabeu.

Ancora una volta la squadra di Mauricio Pochettino - in completo controllo del match e della qualificazione con un 1-0 all'andata e un 1-0 parziale al ritorno - si è poi sciolta come neve al sole, dall'erroraccio di Donnarumma in poi, dimostrando tutti i suoi limiti, caratteriali e strutturali. E a pagare il fio - più di tutti gli altri - sono stati due personaggi, Messi e Neymar appunti, che ad altre latitudini hanno già vinto ma che a Parigi non stanno certo lasciando il segno.

Delusione condivisa

Lo stesso Pochettino poi si è detto molto "dispiaciuto" per il trattamento riservato ai due campioni, dopo un match che peraltro spedisce il PSG a +15 sulla seconda in classifica in Ligue 1.

"Tutti quelli che amano il PSG sono tristi dopo ciò che è successo a Madrid - ha detto Pochettino in conferenza stampa - E io sono triste per quello che è accaduto oggi. Tutti noi siamo colpevoli. Capiamo tutti la delusione e la frustrazione: le stiamo vivendo insieme, come una squadra. Abbiamo la consapevolezza di doverci prendere la responsabilità di quello che è accaduto. Condividiamo assolutamente la delusione dei tifosi".

Belle parole che però non cancellano ciò che è successo: secondo Maxime Dupuis, esperto di calcio di Eurosport Francia, il comportamento della gente di Parigi nei confronti di Messi, Neymar e il resto della squadra ha radici più profonde e si riferisce soprattutto alla gestione del club da parte dei dirigenti. Il PSG è troppo forte per la Ligue 1 ma non è stato costruito per vincere a un livello superiore: mentre i tifosi se la prendono con i giocatori, la responsabilità ultima di ciò che sta accadendo va indirizzata a chi sta mandando avanti questo club, segnatamente Nasser Al-Khelaifi e Leonardo.

Radici profonde

"Quello che è successo mercoledì è la goccia che ha fatto traboccare il vaso - sostiene Dupuis - Il PSG è un club troppo grande per la Ligue 1 e il suo obiettivo è la Champions League: ma ancora una volta il club ha fallito l'obiettivo e questa eliminazione ha tratti comuni a quelle precedenti, quella con il Barcellona o quella con il Manchester United"

"I tifosi hanno ormai capito - e lo sapevano già anche prima dell'inizio di questa stagione - che il PSG è costruito al contrario: si continua ad accumulare individualità, senza costruire un collettivo. I dirigenti pensano di migliorare il club in questo modo, senza capire che devono fare esattamente l'opposto: guardate a ciò che hanno fatto il Liverpool o il Chelsea, ad esempio. Quello che fa il PSG è la versione reale di Football Manager... Vero Sergio Ramos?"

"E' stato così per anni ed è per questo che ora ce l'hanno tutti con i dirigenti, con Nasser Al-Khelaifi Leonardo soprattutto. Contro il Real Madrid, Mbappé - sia all'andata che al ritorno - è stato impeccabile e inafferabile; Messi non ha combinato nulla e Neymar - senza essere il peggiore - non è mai stato quello che si sarebbe aspettato di vedere, da quando è arrivato nel 2017, ovvero spesso infortunato e con una vita tutt'altro che irreprensibile fuori dal campo. E ora ha firmato per il club fino al 2025. Messi ha segnato due gol in Ligue 1, non dimentichiamolo. Ora i tifosi si sono resi conto che dei tre attaccanti top che ha il PSG, l'unico che sta lasciando Parigi è quello su cui la squadra andrebbe invece costruita".

