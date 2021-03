In attesa degli Europei, comincia già il cammino verso i Mondiali del 2022 in Qatar per l'di. Il ct della Nazionale, che sta per rinnovare per altri due anni , ha convocato ben 38 uomini per il trittico di partite che vedrà l'Italia opposta a. Non dovrebbero esserci esperimenti per la prima partita contro i nordirlandesi a parte l'assenza diche al momento non ha ricevuto semaforo verde per raggiungere la Nazionale. La linea a tre di centrocampo dovrebbe essere quindi formata da Lorenzo Pellegrini, Verratti e Locatelli. Unico ballottaggio quello per il ruolo di terzino sinistro conleggermente in vantaggio su Spinazzola.