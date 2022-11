La pazzesca vittoria in rimonta dell'Arabia Saudita contro l'Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 entra di diritto nella storia dei Mondiali come una delle imprese più sorprendenti di sempre. Il successo della squadra allenata da Hervé Renard ha mandato in estasi i tantissimi tifosi presenti al Lusail Stadium di Al Daayen e dai milioni di sostenitori che hanno seguito la partita in tv. L'impresa non è passata inosservata agli occhi di Salman, il re dell'Arabia Saudita, che ha indetto una sorta di giornata di festa nazionale per domani (mercoledì 23 novembre): proprio per celebrare al meglio il 2-1 su Messi e compagni,