Lionel Messi e lo è stata. La Pulce Albiceleste. Doveva essere la notte die lo è stata. La Pulce festeggia la partita n° 1000 in carriera con il primo gol nella fase a eliminazione diretta di un mondiale e porta per mano l'Argentina verso i quarti di finale dove ad attenderla c'è l'Olanda . Sarà una partita dal gusto vintage, che sa un po' di anni '70 (fu la finale del mondiale del 1978 proprio in Argentina) e strizza l'occhio ai '90, con il quarto di finale a France 98 memorabile per una perla di Dennis Bergkamp. Ma stavolta, Olanda-Argentina sarà nel segno di Lionel Messi. Questa, di fatto, è sempre più la sua

Il gol della Pulce è un colpo da biliardo, degno del miglior Ronnie O'Sullivan, come gliene abbiamo visti fare tanti in queste 1000 partite giocate. Un tiro di sinistro nemmeno troppo potente, ma preciso, che finisce lì dove deve: nell'angolino alle spalle del portiere Matthew Ryan. Un gol importante perchè toglie all'Argentina di dosso la frustrazione di una prima mezzora di gioco dominata nel possesso palla ma in cui l'arcigna difesa australiana sembrava invalicabile. Ma Messi vede e provvede e, nell'eterno confronto con Diego Armando Maradona (domanda: ma ce n'è davvero ancora bisogno?), supera il Diez autentico nel numero di gol segnati ai Mondiali (9). Nella ripresa Julian Alvarez sfrutta un'avventatezza del portiere Ryan. Il portiere australiano decide di tentare un dribbling davanti alla propria porta e l'ingenuità che costa cara ai Socceroos: Alvarez lo scippa del pallone e segna il 2-0. Abbracci, esultanze, sugli spalti il popolo Albiceleste canta a più non posso. Ed è in quel momento che l'Australia riapre la partita. Il tiro da fuori di Craig Goodwin viene deviato da Enzo Fernandez e taglia completamente fuori Emiliano Martinez. Sul 2-1 l'Argentina torna a giocare, un po' di ansia inizia a serpeggiare in campo. Messi illumina, Lautaro Martinez subentrato dilapida il gol del 3-1 calciando il pallone nella ionosfera a due passi dalla porta. L'ultimo sussulto è al 96' quando il diciottenne Carang Kuol ha sui piedi la palla del pareggio ma Emiliano Martinez piomba su di lui e ghermisce il pallone. Paura scacciata e festa sfrenata. L'Argentina è ai quarti e con questo Messi cresce a vista d'occhio.

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

IL TABELLINO

ARGENTINA-AUSTRALIA 2-1 (primo tempo 1-0)

ARGENTINA (4-1-2-3) - E. Martinez; Molina (80' Montiel), Otamendi, Romero, Acuna (72' Tagliafico); E. Fernandez; De Paul, Mac Allister (80' Palacios); Papu Gomez (50' L.Martinez), Messi, Alvarez (72' Martinez). CT: Scaloni.

AUSTRALIA (4-4-2) - Ryan; Degenek (72' Karacic), Rowles, Souttar, Behich; Baccus (58' Hrustic), Mooy, Irvine, McGree (58' Goodwin); Leckie (72' Kuol), Duke (72' Maclaren). CT: Arnold.

GOL: 38' Messi (AR), 57' Alvarez (AR), 77' E. Fernandez (aut.)

AMMONITI: 15' Irvine (AU), 38' Degenek (AU)

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

LA CRONACA DEL MATCH IN 6 MOMENTI CHIAVE



34' MESSI PORTA IN VANTAGGIO L'ARGENTINA! Ci pensa la Pulce a sbloccare la situazione. Il sinistro del numero 10 è un autentico colpo di biliardo! Pallone che si insacca nell'angolino alla destra di Ryan. Argentina in gol al primo tiro in porta.

48' MARTINEZ CHE RISCHIO! Troppa sufficienza da parte del portiere argentino, che temporeggia nel rinvio e non si avvede dell'arrivo di Duke. L'attaccante australiano va vicino a scippare il pallone e depositarlo in rete.

57' 2-0 ARGENTINA! ALVAREZ! Stavolta l'ingenuità la commette Matthew Ryan. L'estremo difensore australiano si avventa in un tentativo di dribbling con i piedi. Julian Alvarez lo depreda del pallone e lo deposita in fondo alla rete.

77' L'AUSTRALIA RIAPRE LA PARTITA! Tiro potente da fuori area da parte di Goodwin, decisiva la deviazione di Enzo Fernandez che taglia completamente fuori Martinez. Immobile il portiere dell'Argentina e partita riaperta a 13 minuti dalla fine!

88' SPRECA TUTTO LAUTARO! Che occasione per l'Argentina! Messi semina il panico in area e serve un pallone d'oro per Lautaro. L'attaccante dell'Inter calcia di prima intenzione e il tiro finisce altissimo. Occasione dilapidata dall'Argentina.

90+6 MARTINEZ SALVA TUTTO! Il portiere dell'Argentina compie un autentico miracolo sul tiro del giovanissimo Kuol, che ha avuto l'occasione per pareggiare al 96'! Martinez sommerso dai compagni che possono far partire la festa!

IL MOMENTO SOCIAL

Finirà mai questo confronto? Forse il 18 dicembre prossimo...

IL MIGLIORE

Lionel MESSI - Alla partita n° 1000 da professionista segna il primo gol nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale alla prima palla toccata in attacco, dalla sua mattonella. Se non è destino questo...

IL PEGGIORE



Mathew RYAN - Incolpevole sul colpo da biliardo di Messi, tenta un improbabile dribbling in area piccola regalando il 2-0 all'Argentina. Scellerato

LE PAGELLE

