Argentina è riuscita Scaloni ha vinto tutte le altre partite, trascinata da un super Messi che a 35 anni ha ancora la voglia Godetevi il momento per adesso, poi domenica si proverà a fare la storia... L'è riuscita ad arrivare in finale . Nonostante il ko iniziale contro l'Arabia Saudita , la squadra diha vinto tutte le altre partite, trascinata da un superche a 35 anni ha ancora la voglia e il talento di decidere in un Mondiale . Adesso c'è solo una partita per prendere una Coppa che manca dal 1986, per prendere una Coppa che è sfuggita di mano nel 2014, in quella finale contro la Germania. Ma il raggiungimento di una finale è sempre qualcosa di magico e Messi si emoziona ancora ed è quello che dice al suo pubblico, alla sua gente, ai suoi tifosi., poi domenica si proverà a fare la storia...

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Argentina-Croazia 3-0, pagelle: Messi meraviglioso, Alvarez decisivo 2 ORE FA

Siamo un gruppo pazzo: godetevi l'Argentina in finale

Molte cose ti passano per la testa. È stato molto emozionante vedere tutto questo. Vedere queste persone, la famiglia... Per tutta la durata del Mondiale. Quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di incredibile. Ora andremo a giocare l'ultima partita, ed è quello che volevamo. I record? Mi sono divertito molto anche se abbiamo cominciato con una sconfitta. Ci fidavamo di noi, chiediamo alle persone di fidarsi, sappiamo cosa siamo. Questo gruppo è pazzo. Ancora una volta l'Argentina è in una finale di un Mondiale, godetevi tutto questo

Siamo sempre stati fiduciosi

Sapevamo di potercela fare e siamo molto fiduciosi. Sapevamo di non essere i migliori candidati, ma non avremmo regalato nulla a nessuno. Tutto quello che abbiamo fatto è stato merito nostro, partita dopo partita

Il messaggio ai tifosi argentini

Siamo fiduciosi, poi nel calcio può succedere o non succedere. I dettagli cambiano una partita, ma in questo gruppo è sempre stato chiaro che avremmo dato il massimo. Divertiamoci, è un risultato straordinario quello che stiamo facendo in questo Mondiale. Faremo del nostro meglio in finale e rinunceremo a tutto per cercare di farcela, ma ora dobbiamo goderci questo grande momento

"Messi è l'Alberto Tomba del calcio" il paragone del ct polacco su Leo

Mondiali Messi trascina l'Argentina in finale 8 anni dopo: 3-0 alla Croazia 5 ORE FA