Argentina-Croazia apre il programma delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022: il match andrà in scena martedì 13 dicembre alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. La Seleccion di Scaloni si presenta all'appuntamento dopo avere eliminato l'Olanda ai quarti di finale ai rigori, al termine di una partita terminata 2-2 in cui era successo davvero di tutto. La Croazia di Dalic si è invece qualificata alle semifinali dopo avere superato a sorpresa il Brasile, sconfitto ai rigori. Modric e compagni sono tra le prime quattro Nazionali al mondo per la seconda edizione di fila dei Mondiali: a Russia 2018 si erano arresi solo in finale contro la Francia.

Argentina-Croazia, quando si gioca?

Argentina-Croazia si disputerà martedì 13 dicembre con calcio d'inizio alle 20 ora italiana. La partita si disputerà al Lusail Stadium di Al Daayen, lo stadio che ospiterà la finalissima del 18 dicembre.

Argentina-Croazia, le probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3) - E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. CT: Scaloni.

CROAZIA (4-3-2-1) - Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. CT: Dalic.

ARBITRO: Daniele Orsato (Italia).

Argentina-Croazia, le statistiche

Argentina e Croazia si affrontano per la terza volta nella fase finale di un Mondiale: i due precedenti sono in equilibrio, con una vittoria a testa. Il primo confronto è andato in scena a Francia '98, nella fase a gironi: la Seleccion vinse 1-0 grazie a un gol di Pineda. Quattro anni fa, a Russia 2018 sempre nella fase a gironi, i croati vinsero 3-0 con gol di Rebic, Modric e Rakitic.

Argentina-Croazia, dove vederla in tv e live streaming

Argentina-Croazia, come le altre sfide della fase a eliminazione diretta, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

