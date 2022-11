Galles e Iran (ore 11.00). Il Qatar padrone di casa è chiamato al riscatto contro il Senegal (ore 14.00) mentre, nello stesso Gruppo A, l'Olanda affronta l'Ecuador, partita che potrete commentare insieme a noi sul Inghilterra-Stati Uniti alle ore 20.00. Scopriamo quali sono i pronostici di Mondiale360!

La prima giornata dei gironi di Qatar 2022 si è chiusa con la vittoria del Portogallo di Cristiano Ronaldo sul Ghana e del Brasile contro la Serbia. Successo anche per la Svizzera contro il Camerun mentre l'Uruguay non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro la Corea del Sud . La seconda giornata si apre venerdì 25 novembre con la sfida del Gruppo B tra(ore 11.00). Ilpadrone di casa è chiamato al riscatto contro il(ore 14.00) mentre, nello stesso Gruppo A, l'affronta l', partita che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport a partire dalle ore 17.00. Chiude il programma giornalieroalle ore 20.00. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

QATAR-SENEGAL: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Sfida tra due squadre che hanno perso all'esordio ma in maniera molto diversa. Contro l'Ecuador, il Qatar è apparso ben poca cosa mentre il Senegal è stato punito da due errori del proprio portiere, Leoni della Teranga sono apparsi comunque in ottima forma. Alle 14.00 potrebbe arrivare la prima vittoria di una squadra africana in questo mondiale. Sfida tra due squadre che hanno perso all'esordio ma in maniera molto diversa. Contro l'Ecuador, il Qatar è apparso ben poca cosa mentre il Senegal è stato punito da due errori del proprio portiere, Edouard Mendy , al debutto contro l'Olanda. Isono apparsi comunque in ottima forma. Alle 14.00 potrebbe arrivare la prima vittoria di una squadra africana in questo mondiale.

OLANDA-ECUADOR: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Partita alle ore 17.00 che vale il primo posto nel Gruppo A. La squadra di La Tricolor e iniziano i demeriti dei padroni di casa? Partita alle ore 17.00 che vale il primo posto nel Gruppo A. La squadra di Louis van Gaal , seppur non spumeggiante, è stata cinica all'esordio contro il Senegal mentre qualche dubbio rimane sull'Ecuador dopo il poco probante 2-0 al debutto contro il Qatar. Dove finiscono i meriti dee iniziano i demeriti dei padroni di casa?

GALLES-IRAN: Pisaneschi X, Turcato-Erba 1

Sfidanti che si dividono nel pronostico per la partita che apre la seconda giornata dei gironi. Galles dai due volti all'esordio contro gli Stati Uniti: impaurito nel primo tempo, leonino nella ripresa. Potrebbe centrare una vittoria che indirizzerebbe la qualificazione, per poi giocarsi il tutto per tutto contro l'Inghilterra. Iran di Carlos Queiroz che invece dovrà fare appello a tutto il suo orgoglio, e all'estro di Sardar Azmoun qualora partisse titolare, per provare a strappare almeno un punto.

INGHILTERRA-STATI UNITI: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Dopo il tonitruante 6-2 all'esordio contro l'Iran, l'Inghilterra affronta gli Stati Uniti nell'ultima partita del giorno alle ore 20.00. Obiettivo: chiudere il discorso qualificazione. Pronostico indirizzato dunque verso una vittoria della squadra di Gareth Southgate, che però non avrà vita facile contro gli Stati Uniti apparsi compatti al debutto contro il Galles.

MONDIALI360

"Mondiali360". L'offerta di Eurosport su Twitch continua: dopo avervi allietato le giornate seguendo con voi tutte le tappe del Giro d'Italia 2022, la lunga estate del calciomercato e i primi tre mesi di campionato e Coppe Europee siamo pronti ad accompagnarvi anche per il Mondiale. Cliccando su questo link potrete interagire con i nostri esperti, che parleranno delle ultime news e ogni giorno per tutta la durata della rassegna Qatar 2022 commenteranno LIVE una partita e vi illustreranno numeri e curiosità sui calciatori, le nazionali e le tematiche più dibattute, all'interno del nostro format "Calcio360" che, per l'occasione, è stato ribattezzato

