Ghana-Uruguay , gara valevole per la 3a e ultima giornata del gruppo H del Mondiale 2022 in Qatar, è terminata sul punteggio di 0-2 frutto della doppietta di Giorgian De Arrascaeta. Con questo risultato, Charrua e Black Stars eliminati al primo turno. Diamo un'occhiata alle pagelle per capire l'andamento dell'incontro disputatosi allo stadio Al-Janoub di Al-Wakrah e arbitrata dal tedesco Daniel Siebert.

Le pagelle del Ghana

Lawrence ATI-ZIGI 6,5: magari poco ortodosso nella pulizia degli interventi, ma decisamente efficace in numerose circostanze.

Alidu SEIDU 6: l'unico a muoversi e a tentare la spinta lungo il quartetto difensivo ghanese.

Daniel AMARTEY 6: protagonista di un gran salvataggio di Darwin Nuñez, poi si perde e qualche scivolone lo commette.

Mohammed SALISU 5: Luis Suarez gli scivola via in continuazione.

Abdul Rahman BABA 5: delude sulla sinistra, letteralmente divorato da De Arrascaeta.

Thomas PARTEY 5,5: bene in ripiegamento, ma in mediana su fa spesso scavalcare.

Selis ABDUL SAMED 5: non convince il mediano del Lens, sceso in campo senza la necessaria cattiveria agonistica per un appuntamento del genere.

Dal 72' Daniel Kyereh 6: prova a spingere e con buoni risultati nell'ultima porzione del matc.

Mohammed KUDUS 6,5: là davanti ha un'altra marcia rispetto ai compagni. L'attaccante esterno dell'Ajax ci prova in ogni maniera, senza tuttavia trovare la rete.

Dal 90'+8 Issahaku Fatuwu: sv.

André AYEW 4,5: il capitano tradisce i suoi con un rigore, sullo 0-0, fiacchissimo (inevitabile la parata di Rochet) e un primo tempo da ectoplasma. Anche qui, inevitabile la sostituzione all'intervallo.

Dal 46' Osman Bukari 6: certamente più mobile e insidioso rispetto al compagno sostituito, l'attaccante della Stella Rossa di Belgrado.

Jordan AYEW 5,5: giusto quel rasoterra da cui è nato il rigore sciupato. Il resto del primo tempo lo gioca sottoritmo.

Dal 46' Kamal Sulemana 6,5: apre varchi più consistenti, sin dai primi minuti dal suo ingresso in campo. Decisamente più frizzante.

Iñaki WILLIAMS 5: spaesato, tocca pochissimi palloni. Il basco sembra quasi a disagio in una nazionale che fatica a sentir sua.

Dal 72' Antoine Semenyo 6: anch'egli vicino al gol con un bel sinistro incrociato al 79'.

Ct Otto ADDO 5: sbaglia tutto nell'affidarsi ai "senatori", logori e colpevolmente senza stimoli.

Le pagelle dell'Uruguay

Sergio ROCHET 7,5: una parata miracolosa dietro l'altra. E un rigore (certo non irresistibile) neutralizzato. Prestazione da applausi.

Guillermo VARELA 6,5: solido e arcigno sulla corsia di destra, che spesso si trova a percorrere box to box.

José GIMENEZ 6,5: al centro della retroguardia, il colchonero finisce per chiudere praticamente ogni boccaporto.

Thomas MÜLLER 6,5: in difesa mette fisico, rigore e cuore, tanto da immolarsi se necessario.

Mathias OLIVERA 5,5: grande grinta a ma qualche imprecisione di troppo, in palleggio, lungo l'out di sinistra.

Giorgian DE ARRASCAETA 7,5: prestazione scintillante (insieme, va detto, a quella del portiere Rochet) da parte dell'esterno del Flamengo, che - partendo da mezzala - ripaga la fiducia di Diego Alonso con una doppietta nel giro di 6' e una prestazione tutta grinta, corsa e grande qualità nei cross.

Dall'80' Maxi Gomez: sv.

Rodrigo BENTANCUR 6: prestazione di ordine e costruzione, fermata dopo mezz'ora circa da un dolore muscolare.

Dal 35' Matias Vecino 6: il laziale prosegue con profitto il lavoro cominciato dall'ex Juve.

Federico VALVERDE 7: tantissimi spunti a metà campo, conclusioni al volo, dribbling e giocate sopraffine da parte del madridista.

Facundo PELLISTRI 7: rapido, scattante, dotato di un ottimo palleggio. E dire che, al Manchester United, è di fatto un "fuori rosa"...

Dal 67' Nicolas de la Cruz 5: il centrocampista del River Plate entra e fatica a trovare il ritmo partita perdendo palloni clamorosi in mediana.

Luis SUAREZ 7: decisivo sul secondo gol di De Arrascaeta, è protagonista di una prestazione di grandissima qualità ed esperienza. Esce quando l'Uruguay era ancora qualificato, per poi disperarsi in panchina a fine match.

Dal 66' Edinson Cavani 5,5: crea, vero. Ma, essenzialmente, non fa altro che tuffarsi sistematicamente in area a caccia di un penalty che non arriva mai.

Darwin NUÑEZ 5: gara assolutamente senza acuti. Il centravanti del Liverpool ed ex Benfica è tra le delusioni più grandi di giornata.

Dall'80' Agustin Canobbio: sv.

Ct Diego ALONSO 6: finalmente una bella partita dei suoi ma, nel secondo tempo, al posto di controllare il match, il suo Uruguay avrebbe dovuto osare di più, senza speculare. Verso la fine del match è arrivata, come una doccia gelata, la notizia del 2-1 sudcoreano. Voto 7 alla partita e 5 al Mondiale del suo Uruguay.

