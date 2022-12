Ad

Marocco-Portogallo, quando si gioca

Il match tra Marocco ePortogallo, valido per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, si disputerà sabato 10 dicembre alle 16, ora italiana.

Marocco-Portogallo, le formazioni ufficiali

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attit Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. Ct: Santos.

Marocco-Portogallo, dove vederla in tv e live streaming

Marocco-Portogallo, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

