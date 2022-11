Guardiola? Tutto ciò che ha fatto è stato impressionante, con lui sapevamo di poter vincere contro chiunque. Pep è il miglior allenatore che abbia mai avuto, ma ha anche rovinato il calcio perché tutti cercano di imitarlo". Intervistato da Universo Valdano, Arriviamo al Mondiale in un buon momento di forma, ma non possiamo pensare di essere i favoriti - dice Messi -. Ragioniamo partita dopo partita. Scaloni ha sempre avuto una grande personalità e, oltre a essere un tecnico preparato, è un grande comunicatore e sa come gestire il gruppo". ". Intervistato da Universo Valdano, Lionel Messi parla in questi termini dell'attuale tecnico del Manchester City che insieme a lui, ai tempi del Barcellona, vinse tutto rivoluzionando il modo di fare calcio. Per Messi, naturalmente, sono giorni molto intensi. Sta per iniziare il Mondiale in Qatar e - come sempre - il fuoriclasse del PSG è tra i protagonisti più attesi con la sua Argentina : "- dice Messi -.".

Le favorite in Qatar secondo Messi

"La Francia, nonostante abbia tanti infortunati, ha un potenziale incredibile. Il Brasile ha un blocco molto forte: hanno un 9 e Neymar. E poi c'è la Spagna. Sono giovani ma sanno come si gioca. Ti fanno correre e a nessuno piace correre dietro la palla".

Sul rapporto con la Nazionale e i tifosi

"Ho sempre sentito l'amore della gente argentina nei miei confronti, ma anche una parte di sostenitori sempre pronti a mettere tutto in discussione. Nel 2006 non avevo praticamente giocato in Germania e avevano già iniziato a criticarmi. Nel 2007 abbiamo perso la finale in Venezuela e nel 2010 abbiamo vissuto un periodo particolare con Maradona. Poi abbiamo perso due Coppe America e ci hanno attaccato da ogni parte. E anche dopo la sconfitta in finale nel Mondiale 2014 la critica non ci ha risparmiato. Credo che, se avessimo perso la finale di Coppa America (nel 2021, ndr), le polemiche sarebbero state infinite. Per fortuna non è andata così. Adesso arrivo al Mondiale in un momento in cui ho imparato a dare il giusto peso alle cose, a godermi meglio la vita".

