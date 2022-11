EA Sports invece ha simulato l’intera competizione (64 partite) su FIFA 23. Lo aveva già fatto in passato e nelle ultime tre edizioni (2010, 2014, 2018) ha sempre indovinato la Nazionale vincitrice. Questa volta il videogioco di calcio ha consegnato il trofeo nelle mani dell’Argentina, che ha avuto la meglio sul Brasile per 1-0 nella finale del Lusail Stadium. Terza la Francia, quarto il Portogallo. Se si avverasse questo scenario, la Selección, che nel 2021 ha conquistato la Copa America, metterebbe in bacheca il terzo titolo iridato e Lionel Messi realizzerebbe il suo sogno all’ultimo tentativo. Il simulatore avrà ancora ragione? Il conto alla rovescia per i Mondiali in Qatar scorre veloce. E tra infortunati liste di convocati e polemiche l’attesa cresce, soprattutto nei Paesi partecipanti. Tutti sono ansiosi di scoprire chi alzerà la Coppa al cielo. Qualcuno si espone con pronostici,invece ha simulato l’intera competizione (64 partite) su. Lo aveva già fatto in passato e. Questa volta il videogioco di calcio ha consegnato il trofeo nelle mani dell’, che ha avuto la meglio sulper 1-0 nella finale del Lusail Stadium. Terza la, quarto il. Se si avverasse questo scenario, la Selección, che nel 2021 ha conquistato la Copa America, metterebbe in bacheca il terzo titolo iridato erealizzerebbe il suo sogno all’ultimo tentativo. Il simulatore avrà ancora ragione?

Ad

I PREMI AI GIOCATORI SECONDO FIFA23

Mondiali Lukaku rischia il Mondiale? Martinez: "Se non recupera entro il 1° non viene" 17 ORE FA

Lionel Messi acchiappatutto. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha ricevuto la Scarpa d’Oro, è stato quindi il capocannoniere nei Mondiali simulati (8 gol). E persino il Pallone d’Oro per il miglior giocatore lo ha vinto la Pulce, re incontrastato. Un premio che nella realtà ha ottenuto nel 2014, quando perse in finale contro la Germania. Dunque, EA Sports si immagina una spedizione perfetta per lui in Qatar, destinato in questo modo a diventare una divinità irraggiungibile di questo sport. Il videogame ha assegnato anche gli altri riconoscimenti. Il Guanto d’Oro è andato a Emiliano Martinez (Argentina), portiere dell’Aston Villa. Rui Patricio (Portogallo), Alisson (Brasile) e Livakovic (Croazia) erano gli altri candidati.

LA TOP11 DEI MONDIALI SECONDO FIFA23

EA Sports ha svelato, infine, la Squadra del Torneo con i migliori giocatori dei Mondiali 2022 in Qatar. Il modulo individuato è un 4-2-4 parecchio offensivo e poco realistico. Tra i pali, ovviamente Emiliano Martinez (Argentina). In difesa troviamo: João Cancelo (Portogallo), Raphaël Varane (Francia), Marquinhos (Brasile), Marcos Acuña (Argentina). Mediana tutta argentina: Leandro Paredes e Rodrigo de Paul. Attacco dei sogni con Vinícius Jr (Brasile), Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) e Richarlison (Brasile). Nel complesso è una formazione ricca di sudamericani, che riflette la finale Argentina-Brasile. E molti di questi giocatori sono tra quelli che con il rating più elevato nel videogioco. Tuttavia stupisce l’assenza di Karim Benzema (Francia), Neymar (Brasile) e Cristiano Ronaldo (Portogallo).

Klopp si arrabbia: "Non avete fatto abbastanza contro il Mondiale in Qatar"

Mondiali "Omosessualità malattia mentale": parole shock dell'ambasciatore di Qatar 2022 IERI ALLE 13:21