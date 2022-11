, match valido per la prima giornata del gruppo D,. Partita bloccata all’Education City Stadium, con un primo tempo tutto appannaggio dei nordafricani e la ripresa di chiara marca danese. Nei primi 45 minuti i ragazzi di Kadri sono più dinamici, pressano forte e attaccano con grande foga. Drager sfiora il gol con un tiro deviato e Jebali – forse in posizione di fuorigioco – si mangia il vantaggio tentando uno scavino che Schmeichel intercetta con i suoi tentacoli. Nella ripresa invece, anche per via del cambio Delaney-Damsgaard, che irrobustisce l’attacco degli europei, Eriksen e soci sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni ; prima con un mancino fiondato proprio del centrocampista ex Inter , dopo un colpo di testa di Cornelius che misteriosamente, da due passi, si stampa su palo. Al fischio finale comunque il pareggio è il risultato più giusto: un punto a testa per i ragazzi di Hjulmand e Kadrid, che iniziano a muovere la classifica e probabilmente si giocheranno il passaggio del turno nel match contro l’Australia.