Janny Sikazwe. Non ve lo ricordate? Ma come... È stato senza dubbio uno dei protagonisti della combinata una più di Bertoldo durante il match tra Tunisia e Mali, È tutto vero! Anche noi stentavamo a crederci, ma l'arbitro desinato per Belgio-Canada , valida per la prima giornata del Gruppo F, è lo zambiano. Non ve lo ricordate? Ma come... È stato senza dubbio uno dei protagonisti della Coppa d'Africa del gennaio scorso , con il direttore di gara che ne hadurante il match tra durante la fase a gironi . Tra i tanti errori tecnici, Sikazwe ha toccato l'apice nel finale del match, quando ha fischiato il tre volte già all'85'10''. Poi ha comunque fatto finire la partita all'89'47'', senza dare il recupero che sarebbe dovuto essere corposo visti i tanti controlli al VAR fatti.

E dire che Sikazwe è uno degli arbitri africani con maggiore esperienza. La sua prima Coppa d'Africa è datata 2015: ha addirittura arbitrato la finale del Mondiale per club tra Real Madrid e Kashima Antlers nel 2016 e la finale di Coppa d'Africa nel 2017. E questo non è neanche il suo primo Mondiale, avendo arbitrato ben due partite a Russia 2018. Il debutto fu proprio in un match del Belgio, Belgio-Panama a Sochi il 18 giugno 2018. E fu in campo anche per Giappone-Polonia qualche giorno dopo.

A quasi un anno di distanza da quel Tunisia-Mali, eccolo di nuovo in campo, anche se Sikazwe non si fermò a quella “sfortunata” partita di Limbe. Fu di nuovo impegnato in quella Coppa d'Africa come VAR di Gabon-Marocco, partite decisiva per chiudere il girone.

