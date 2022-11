Rotto il ghiaccio con il match inaugurale Qatar-Ecuador , con la seconda giornata entrano in scena le prime vere big di questo Mondiale e avremo anche le prime risposte. L’intenso lunedì prenderà il via con la sfida che inaugura il girone B fra l’Inghilterra di Southgate e l’Iran di Queiroz , una sfida che ci farà capire cosa possiamo attenderci da Harry Kane e soci. Alle 17:00 invece l’Olanda di van Gaal, sfiderà il Senegal orfano della propria stella Sadio Mané ma voglioso di dimostrare di poter essere comunque ostico nonostante il proprio bomber e giocatore di miglior talento. Infine a chiudere il programma di giornata alle 20:00 sarà il match fra gli Stati Uniti e il Galles. Andiamo a scoprire le probabili formazioni, gli orari e tutte le curiosità di questa seconda giornata di mondiali.

Il programma completo di lunedì 21 novembre

Ore 14:00 (Khalifa Internationational Stadium, Doha)

Inghilterra-Iran

Ore 17:00 (Al Thumama Stadium, Doha)

Senegal-Olanda

Ore 20:00 (Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan)

Stati Uniti-Galles

Il match da non perdere

Senegal-Olanda

La vittoria netta dell’Ecuador contro il Qatar, pone già entrambe le compagini spalle al muro per evitare e con l’ansia di fare risultato. L’Olanda, orfana del cannoniere Memphis Depay, dovrà sfruttare l’assenza nelle file dei vincitori dell’ultima Coppa d’Africa di Sadio Mané per provare a portare a casa una vittoria che spianerebbe la strada verso la qualificazione agli ottavi, dall’altra parte i Leoni della Taranga del ct Cissé proveranno a dimostrare che, pur senza l’elemento di maggior talento e vicecampione del Pallone d’Oro 2022, hanno le armi per stupire e rompere le reni all’undici del ct Van Gaal. Sfida carica di fascino.

Le probabili formazioni dei match del 21 novembre

INGHILTERRA-IRAN (Ore 14:00, arbitro Claus [BRA])

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Foden, Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Moharrami, Hosseini, Kannani, Hajsafi; Ezatolahi, Amiri, Nourollahi; Jahanbakhsh, Taremi, Ansarifard. CT: Queiroz

SENEGAL-OLANDA (Ore 17:00, arbitro Sampaio [BRA])

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; I.Gueye, N. Mendy, P.Gueye; Jackson, Dia, Sarr. CT: Cissé

OLANDA (3-4-2-1): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo, Klaassen; Bergwijn. CT: Van Gaal

STATI UNITI-GALLES (Ore 20:00, arbitro Al-Jassim [QAT])

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Ferreira, Aaronson. CT.: Berhalter

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; C. Roberts, Ampadu, Ramsey, N. Williams; Bale, Jonhson, James. CT: Page

Gareth Bale Credit Foto Getty Images

Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda, USA-Galles: dove vederle in tv e live streaming

Le tre partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio

Ore 14:00 : Inghilterra-Iran (Rai 2)

: Inghilterra-Iran (Rai 2) Ore 17:00 : Senegal-Olanda (Rai 2)

: Senegal-Olanda (Rai 2) Ore 20:00: Stati Uniti-Galles (Rai 1)

