Le ultime indiscrezioni arrivano dache, informato dalla federazione senegalese, ha annunciato che Mané dovrebbe perdere le prime partite del torneo. Il Senegal si trova nel girone A, l’esordio è quindi molto vicino. Il match conè in programma, infatti, per lunedì 21 novembre. I Leoni della Teranga contro gli Oranje, uno scontro che potrebbe già indirizzare i discorsi qualificazione. Sadio Mané, però, per questa sfida darà forfait quasi sicuramente. Il numero 10 tenterà allora di recuperare in tempo per l’incontro con(25 novembre) o per quello con(29 novembre), nei quali gli uomini di Cissé dovranno raccogliere più punti possibili per accedere agli ottavi di finale. E’ chiaro che la presenza del giocatore del Bayern Monaco farebbe la differenza. E’ stato lui a trascinare la Nazionale nella Coppa d’Africa vinta ed è stato decisivo anche nel percorso di qualificazione ai Mondiali con il rigore contro l'Egitto. Se dovesse saltare la fase a gironi, dovrebbe allora sperare nel passaggio del turno. A quel punto, nella fase finale, il ritorno di Sadio Mané potrebbe alterare i rapporti di forza e rendere il Senegal una mina vagante.