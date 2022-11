Cristiano Ronaldo che è andato subito a segno nel suo debutto al Mondiale. Il Juventus sul contatto con Salisu. Episodio al limite, Otto Addo che ha pesantemente criticato la scelta dell'arbitro al termine della gara. La notizia del giorno è stato il ritorno al gol diche è andato subito a segno nel suo debutto al Mondiale. Il Portogallo ha vinto 3-2 contro il Ghana e CR7 è diventato l'unico giocatore nella storia a segnare almeno un gol in 5 edizioni diverse del Mondiale. Ma in molti hanno discusso l'episodio del rigore che ha portato al gol di Ronaldo, rigore che si è procurato direttamente l'exsul contatto con Salisu. Episodio al limite, ma rigore che ci può stare perché, tra i due, è Ronaldo il primo a prendere la palla. Non per il ctche ha pesantemente criticato la scelta dell'arbitro al termine della gara.

Il rigore è un regalo

L'arbitro ha assegnato un rigore che non c'era. Tutti hanno visto la stessa cosa. Allora perché fischiare questo rigore? Perché c'era Ronaldo? È stato un regalo. Quando qualcuno segna in 5 Mondiali diversi puoi solo congratularti con lui, ma è stato davvero un regalo. Non c'era rigore, è stata una decisione sbagliata. Non so perché al VAR nessuno è intervenuto. È incredibile, forse stavano dormendo?

Il fallo è di Ronaldo

Se vedi di nuovo l'azione, stavamo giocando la palla. In realtà è un fallo contro di noi. Ho chiesto ad alcuni ufficiali FIFA se potevo parlare un po' con l'arbitro, in modo calmo, ma mi hanno detto che non era possibile

