Il progrmama del Day 7 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la seconda giornata dei Gironi C e D. Il match mattutino, con calcio d'inizio alle ore 11, è Tunisia-Australia (Girone D), una sorta di spareggio per tenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Si prosegue alle 14 con Polonia-Arabia Saudita (Girone C): Lewandowski cerca il riscatto dopo il rigore sbagliato al debutto, mentre la Nazionale di Hervé Renard scende in campo con il morale alle stelle dopo avere battuto l'Argentina 2-1 alla prima giornata. Alle 17 torna in campo la Francia campione del mondo in carica che affronta la Danimarca (Girone D). Il match serale (ore 20) è Argentina-Messico , già da dentro o fuori per la Seleccion di Scaloni.

Il programma completo di sabato 26 novembre

Ore 11:00 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah)

Tunisia-Austrialia

Ore 14:00 (Education City Stadium, Doha)

Polonia-Arabia Saudita

Ore 17:00 (Stadium 974, Doha)

Francia-Danimarca

Ore 20:00 (Lusail Stadium, Al Daayen)

Argentina-Messico

Il match da non perdere

Argentina-Messico

La partita da non perdere è senza dubbio quella tra Argentina e Messico, in programma alle ore 20 al Lusail Stadium all'Al Daayen. Dopo l'incredibile sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, la Seleccion di Lionel Scaloni non può permettersi un altro passo falso: in caso di sconfitta contro la Tricolor, che alla prima giornata ha pareggiato 0-0 con la Polonia, Messi e compagni sarebbero aritmeticamente eliminati da Qatar 2022. Arbitra l'incontro Daniele Orsato , che aveva già diretto il match inaugurale dei Mondiali tra Qatar ed Ecuador . Il precedente più recente in una fase finale di un Campionato del Mondo tra Argentina e Messico è quello di Sudafrica 2010: la Seleccion vinse 3-1 agli ottavi.

Le probabili formazioni dei match del 26 novembre

TUNISIA-AUSTRALIA (Ore 11:00, arbitro Siebert [GER])

TUNISIA (5-3-2) - Dahmen; Drager, Bronn, Meriah, Talbi, Abdi; Laidouni, Skhiri, Sliti; Msakni, Jebali. CT: Kadri.

AUSTRALIA (4-3-3) - Ryan; Degenek, Souttar, Wright, Behich; Devlin, Mooy, Hrustic; Leckie, MacLaren, Goodwin. CT: Arnold.

POLONIA-ARABIA SAUDITA (Ore 14, arbitro Sampaio [BRA])

POLONIA (4-4-1-1) - Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Kaminski, Zielinski, S. Szymanski; Zalewski, Lewandowski. CT: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-3-3) - Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno, Otayf; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari. CT: Renard.

FRANCIA-DANIMARCA (Ore 17, arbitro Marciniak [POL])

FRANCIA (4-2-3-1) - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.

DANIMARCA (3-4-2-1) - Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Jensen, Maehle; Eriksen; Cornelius, Braithwaite. CT: Hjulmand.

ARGENTINA-MESSICO (Ore 20, arbitro Orsato [ITA])

ARGENTINA (4-3-3) - Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni.

MESSICO (4-3-3) - Ochoa; Sanchez, Araujo, Montes, Gallardo; Chavez, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Martin, Vega. CT: Martino.

Tunisia-Australia, Polonia-Arabia Saudita, Francia-Danimarca, Argentina-Messico: dove vederle in tv e live streaming

Le quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.Questo il programma nel dettaglio:

Ore 11:00 Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play)

Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play) Ore 14:00 Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play)

Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) Ore 17:00 Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play)

Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play) Ore 20:00 Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play)

