Germania è, per ora, ancora in corsa. La vittoria della Laè, per ora, ancora in corsa. La vittoria della Costa Rica contro il Giappone , al mattino, e il pareggio acquisito nel finale contro la Spagna , regalano alla Nazionale di Flick qualche chance per evitare l'eliminazione già dalla fase a gironi. Se la Germania finisse out, sarebbe addirittura la seconda volta consecutiva per i tedeschi. Ma l'1-1 contro la Spagna rende tutto ancora possibile ( la classifica attuale ). Serve qualche combinazione a favore, però, perché potrebbe non bastare la “semplice” vittoria contro la Costa Rica all'ultima giornata. Ecco tutte le combinazioni.

La classifica attuale

Squadra Punti Diff reti 1. Spagna 4 +7 2. Giappone 3 0 3. Costa Rica 3 -6 4. Germania 1 -1

Germania eliminata se...

La Germania sarebbe eliminata dalla fase a gironi del Mondiale nel caso in cui perdesse contro la Costa Rica, ma anche nel caso in cui pareggiasse. Ha quindi a disposizione un solo risultato su tre: la vittoria.

Germania qualificata se...

La Germania batte la Costa Rica e la Spagna vince contro il Giappone

Squadra Punti 1. Spagna 7 2. Germania 4 3. Giappone 3 4. Costa Rica 3

Verdetto: in questo caso la Germania supererebbe il Giappone in classifica a quota 4 e passerebbe il girone come seconda.

La Germania batte la Costa Rica e la Spagna pareggia contro il Giappone

Squadra Punti 1. Spagna 5 2. Germania 4 3. Giappone 4 4. Costa Rica 3

Verdetto: in questo caso la Germania raggiungerebbe il Giappone a quota 4 punti. Lo scontro diretto non è il primo dei parametri per il passaggio del turno e verrà valutata la differenza reti generale. Differenza reti che la Germania “pareggerebbe” in caso di vittoria, col Giappone che non va oltre il pareggio. A quel punto il fattore determinante sarà il numero di gol segnati durante il girone. Se anche quello dato sarà pari, allora entrerà in gioco lo scontro diretto, con il Giappone qualificato grazie : in questo caso la Germania raggiungerebbe il Giappone a quota 4 punti. Loper il passaggio del turno e verrà valutata la. Differenza reti che la Germania “pareggerebbe” in caso di vittoria, col Giappone che non va oltre il pareggio. A quel punto il fattore determinante sarà ildurante il girone. Se anche quello dato sarà pari, allora entrerà in gioco lo, con il Giappone qualificato grazie alla vittoria inaugurale con la Germania

Per intenderci se la Germania dovesse vincere 1-0 con la Costa Rica e il Giappone pareggiare 1-1 con la Spagna, sarebbero pari sia la differenza reti (0) che i gol fatti nel torneo (3). E a quel punto passerebbe il Giappone per lo scontro diretto. Col 2-0 Germania e 1-1 tra Giappone e Spagna, sarebbero i tedeschi ad andare agli ottavi.

La Germania batte la Costa Rica e il Giappone batte la Spagna

Squadra Punti 1. Giappone 6 2. Spagna 4 3. Germania 4 4. Costa Rica 3

Verdetto: in questo caso la Germania raggiungerebbe la Spagna a quota 4 punti, col Giappone che vola e 6 e si qualifica come prima del girone. Ecco che tra Spagna e Germania verrà valutata differenza reti generale o, in seconda battuta, il numero di gol segnati durante il girone. La Germania dovrà raggiungere e superare la Spagna in ottica differenza reti, cosa ardua visto il +7 attuale degli spagnoli e il -1 attuale dei tedeschi.

