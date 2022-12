Luis de la Fuente è il nuovo commissario tecnico della Spagna: prende il posto di Luis Enrique , esonerato a seguito dell'eliminazione delle Furie Rosse agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar per mano del Marocco . La nomina di De la Fuente, 61enne che fino a oggi guidava la Nazionale Under 21, è stata ufficializzata dalla Federcalcio spagnola con un comunicato nel quale si precisa che la presentazione del nuovo ct avverrà lunedì 12 dicembre.