Questo il gesto del Principe che, dopo aver indicato il 23 novembre come nuova festa nazionale , ha voluto fare un altro gesto importante, questa volta per i giocatori. Un messaggio forte per spronare tutti a raggiungere la fase ad eliminazione diretta che, per l'Arabia Saudita, non sarebbe comunque la prima volta. Ici riuscirono anche ad USA '94 dopo essere giunti al 2° posto nel gruppo con Olanda e Belgio, venendo poi eliminati agli ottavi dalla Svezia. Anche in quel caso, per il passaggio agli ottavi, i giocatori ebbero in dono una Rolls Royce.