Cristiano Ronaldo non è riuscito ad andare oltre il 20° posto nella classifica dell'edizione 2022 del Pallone d'Oro . Il 37enne portoghese del Manchester United, che figura nella graduatoria ininterrottamente dal 2004, ha così eguagliato il suo peggior piazzamento in carriera: anche nel 2005 era finito in 20esima posizione, a pari merito con l'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher. Per il resto, fatta eccezione per gli anni 2004 (12°), 2006 (14°), 2010 (6°) e 2021 (6°), CR7 era sempre riuscito a salire sul podio del prestigioso riconoscimento istituito da France Football. Aveva vinto il Pallone d'Oro nel 2008, nel 2013, nel 2014, nel 2016 e nel 2017. Ben 5 i suoi secondi posti, ottenuti nel 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018. In una sola occasione, infine, Ronaldo si era piazzato al terzo posto (2019).