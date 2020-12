Doveva essere il treno buono, la settimana per capire quale futuro avrebbe avuto il Tottenham in questa Premier League. Non è girata bene a José Mourinho: prima il ko a tempo scaduto col Liverpool; poi la sconfitta odierna, in casa, contro il Leicester 4° in classifica. E così, in un amen, dentro un campionato così corto, gli Spurs sono passati dal primo posto a pari merito col Liverpool alla quarta posizione odierna. A far festa è dunque il Leicester di Rogers, che finalmente riesce a vincere uno scontro diretto e a convincere dal punto di vista del gioco quando la partita pesa sul serio. Ben messo in campo in entrambi le fasi, le Foxes passano grazie allo zampino del solito Vardy: bravo prima a trasformare il rigore-omaggio di Aurier a fine primo tempo e presente poi nella ripresa sul colpo di testa che obbliga Alderweireld all’autogol. Il Leicester vola così al secondo posto a quota 27 punti: 4 in meno del Liverpool capolista e uno in più del sorprendente Everton di Carlo Ancelotti, alla terza vittoria consecutiva. La Premier in questo weekend comunque pare aver lanciato un segnale chiaro: con i Reds di nuovo al completo, sarà ancora la squadra di Klopp quella da battere. Dietro però, per un posto Champions, c’è spazio per tante.