Il risultato più prevedibile, ma forse quello che serve di meno., nel Saturday Night di Premier League, non riescono a prevalere sull’avversaria eDopo un primo tempo selvaggio ma con pochissime occasioni nitide, nella ripresa si aprono gli spazi e succede di tutto. Prima arriva il vantaggio di Son (20° gol in campionato), abile a chiudere un triangolo con Kane e Sessegnon, mentre diciotto minuti dopo c’è il pareggio di Luis Diaz , bravo e fortunato a trovare la deviazione decisiva di Rodrigo Bentancur. In classifica, come dicevo sopra, il pareggio serve a poco: i Reds agguantano il City a quota 83 , ma gli Skyblues devono ancora giocare, mentre, ma anche i Gunners devono ancora giocare. Insomma, tutto rimandato a domenica e alle ultime giornate: ormai manca pochissimo.