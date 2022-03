Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del Club". Roman Abramovich, uno dei più potenti e ricchi imprenditori russi del pianeta, ha deciso in settimana di ". Roman Abramovich, uno dei più potenti e ricchi imprenditori russi del pianeta, ha deciso in settimana di mettere in vendita il suo Chelsea . Ovviamente la questione è strettamente legata al confitto tra Russia e Ucraina che sta destabilizzando il mondo intero. Il magnate originario di Saratov ha acquistato la società inglese per 140 milioni di sterline nel 2003 (circa 160 milioni di euro all’epoca) e negli anni lo ha reso un top club internazionale, capace di vincere ben cinque volte la Premier League, due la Champions League, due l’Europa League e altri 13 trofei vari, tra cui il Mondiale per club 2021, ultimo in ordine di tempo. Il tutto affidandosi al alcuni veri mostri sacri della panchina, da Mourinho ad Ancelotti, da Tuchel a Benitez.

Frank Lampard e Roman Abramovich Credit Foto PA Sport

La richiesta di Abramovich: tre miliardi e mezzo

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai tabloid britannici, Roman Abramovich per cedere il suo Chelsea avrebbe chiesto almeno 3 miliardi di sterline, circa 3,6 miliardi di euro. Si tratta più del triplo rispetto al primato attuale per la cessione di una società di calcio. Una cifra altissima, a cui davvero pochi investitori al mondo possono avvicinarsi. Una richiesta che per adesso non ha creato interesse, pur con la consapevolezza che la “macchina Chelsea” fattura ogni anno circa 500 milioni di euro (498 nel 2021) e che, tra Stamford Bridge, merchandising e sponsorizzazioni garantisce entrate sicure nel tempo.

Le spese per club sul mercato dal 2003 ad oggi (miliardi di euro)

Chelsea 2,34 Manchester City 2,27 Barcellona 2,04 Juventus 1,95 Real Madrid 1,94

Fonte Transfermarkt

Conte: "Addio Abramovich brutta notizia per i fan del Chelsea"

Dal 2003 ad oggi: spesi 2,34 miliardi sul mercato

Più di City, Barcellona, Real Madrid, Juventus, PSG o United. Dal 2003 ad oggi, il Chelsea è la squadra che ha speso di più al mondo nel calciomercato. 2,34 miliardi di euro per 490 nuovi calciatori, transitati nella città londinese. A onore del vero i Blues hanno anche sempre venduto a peso d’oro i loro campioni, ricavando circa 1,29 miliardi di euro. Un disavanzo negativo, dunque, tra entrate e uscite di oltre un miliardo di euro, che comunque Abramovich ha ripianato grazie agli incassi da stadio, al merchandising (Chelsea stabilmente nella top-10 mondiale delle maglie da calcio più vendute) e a diverse sponsorizzazioni redditizie, da “Three” (Tre ndr), compagnia che opera nel settore di internet e delle telecomunicazioni, a Hyundai, oltre ovviamente al brand tecnico Nike.

Jorginho e Lukaku durante Liverpool-Chelsea - Premier League 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Gli acquisti più costosi dell’era Abramovich (milioni di euro)

Romelu Lukaku 113 Kai Havertz 80 Kepa Arrizabalaga 80 Alvaro Morata 66 Christian Pulisic 64 Fernando Torres 58 Jorginho 57 Timo Werner 53 Ben Chilwell 50 Mateo Kovacic 45

Lukaku e Havertz gli acquisti più costosi, follie nell’estate 2020

Paradossalmente le sessioni di mercato in cui Abramovich ha investito di più sono state le ultime due estive. Nel 2020, ancora in piena pandemia, a Londra sono arrivati Havertz (pagato 80 milioni di euro), Werner, Ziyech, Chilwell, Malang Sarr e Thiago Silva. Nel 2021 il grande ritorno di Romelu Lukaku, costato al club quasi 113 milioni di euro. Nella top-10 degli acquisti più costosi della storia del Chelsea rientrano anche due grandi conoscenze del nostro calcio: Jorginho (57 milioni al Napoli nel 2018) e Alvaro Morata (66 milioni al Real Madrid nel 2017). Spese enormi, che hanno contribuito nel tempo ad accrescere prestigio, forza e potenzialità di uno dei club più ricchi al mondo. Abramovich lo sa bene e, nel caso trovasse un reale acquirente, non farà sconti.

Da Drogba a Lampard: la Top 11 del Chelsea di Abramovich

